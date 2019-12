Dcera Míši Noskové ve finále dětské talentové soutěže. Takhle dopadla

Míša Nosková s dcerou Eliškou Super.cz

Míša Nosková (36) má talentovanou dceru Elišku. Ta se probojovala do finále dětské talentové soutěže Sluníčko roku. Sice nevyhrála, ale mrzet ji to nemusí. Soutěžilo se i o to, která z dívek získá roli v dětském muzikálu v Hudebním divadle v Karlíně. Eliška ale už v muzikálech účinkuje.