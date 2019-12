Představitel Draca Malfoye promluvil o kolegyni z Harryho Pottera, která do něj byla zamilovaná: Takhle dnes vidí Hermionu

Tom Felton promluvil o své kolegyni z Harryho Pottera Emmě Watson. Profimedia.cz

Jak to tedy měla Watson, víme, ale nyní se konečně vyjádřil i Felton a svěřil se s názorem na sexy kolegyni. „Je vždycky fajn ji potkat, potkat se na pláži nebo u večeře. Je to neuvěřitelně chytrá a milá mladá dáma, vždycky se rádi vidíme a zavzpomínáme na staré časy nebo mluvíme o plánech do budoucna,“ nechal se slyšet herec pro Daily Mail.

Tom také přiznal, že je šťastně nezadaný. Ostatně stejně jako Emma. „Myslím, že v našem věku není nutné být ve vztahu, jenom abychom někoho měli. Myslím, že musíte také milovat sami sebe, než začnete milovat někoho jiného,“ doplnil, než označil svou roční fenku labradora Willow za svou „holku“.

Emma navíc není jedinou aktérkou z Harryho Pottera, se kterou se Tom pravidelně vídá. V kontaktu je i s představitelem Harryho Danielem Radcliffem. A dokonce přiznal, že kdyby ho požádali, s chutí by se do Bradavic vrátil.

„Jsem neuvěřitelně pyšný na to, co jsem si díky Dracovi vybudoval, jakákoli šance na to se do role vrátit by byla skvělá,“ nechal se slyšet. ■