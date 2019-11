Manželka herce z Dawsonova světa přišla ve 4. měsíci o miminko: Po třech potratech čekala šestého potomka

James Van Der Beek s manželkou Kimberly Profimedia.cz

„Maličká dušička, kterou jsme brzy chtěli přivítat do rodiny, to vzala zkratkou na druhý břeh. Nikdy nevíte, kdy se takové věci mohou stát. To říkám i našim dětem,“ uvedl herec v pořadu a v tu chvíli se už nedokázal ubránit slzám.

Doplnil, že si nemyslel, že bude v soutěži pokračovat, protože jeho žena se zotavuje v nemocnici, ale Kimberly na tom trvala. „Řekla mi, že mě chce vidět tančit. Tak dnes budu tančit pro tebe Kimberly, pro nás.“

Jeho slova zasáhla i jejich nejstarší dcerku Olivii (9), která seděla v publiku. James předvedl dojemný tanec na píseň Take Me To Church od Hoziera. Vystoupení nabralo úplně nových rozměrů a dívenka se po jeho skončení také rozbrečela. Herec ji odnesl v náruči.

Později se Van Der Beek ještě vyjádřil na sociálních sítích. „Už jsme to zažili, ale nikdy ne takhle pozdě. Nikdy to nebylo tak děsivé a nikdy ji to neohrozilo na zdraví tolik jako teď. Jsem šťastný, že se z toho dostává,“ napsal otec Olivie, Joshuy (7), Annabel (5), Emilie (3) a Gwendolyn (16 měsíců). ■