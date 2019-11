Vítěz národního kola Schwarzkopf Elite Model Look 2019 za Slovensko Andrej Chamula vyhrál světové finále Elite Model Look v Paříži. Spolu s ním obsadila první místo Yireh Fernanda z Dominikánské republiky. Foto: Elite Model Look

„Jsem šťastný, ale zatím jsem to asi ještě úplně nevstřebal. Vůbec nevím, co to pro mě bude znamenat,” svěřil se Super.cz hned po svém zvolení sto devadesát centimetrů vysoký mladý muž. „Ještě jsem toho zase tolik nedělal, ale zatím mě to celé baví. Přehlídky vnímám spíš jako tanec, protože se chodí na hudbu. Focení je zase herecká akce,” uvedl v našem rozhovoru po skončení světového finále Andrej a dále dodal: „Moc mě baví potkávat nové lidi a cestovat. Dodává mi energii, když potkám nový štáb, se kterým mám pracovat.”

Nejlepších deset dívek a pět nejúspěšnějších mladých mužů získalo v soutěži dvouleté garantované kontrakty s agenturou Elite v celkové výši v přepočtu téměř dvacet miliónů korun.

Právě Andrej sní o tom, že by jednou mohl pracovat pro italský módním dům Gucci. „Asi to nezní kreativně, ale chtěl bych jednou dělat pro Gucci. Styl Alessandra Michela mám hrozně rád a vidím v něm i sebe, své dětství,” říká devatenáctiletý sympaťák s odkazem na klíčového návrháře této značky.

Do česko-slovenského národního klání Schwarzkopf Elite Model Look přihlásila Chamulu jeho domovská agentura, do které se dostal díky svému strýci, který se přátelí s její vyhledávačkou talentů. „Mám z tohoto úspěchu obrovskou radost. Potvrzuje to pozici soutěže projektu Elite Model Look jako nejúspěšnější platformy hledání nových tváří na Slovensku a Česku. Andrej svým vítezstvím navázal na úspěchy celosvětových vítězek z Čech a Slovenska. Velmi mu přeji tento skvělý start ve vrcholovém modelingu,“ uvedl ředitel agentur Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány. ■