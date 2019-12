Je nadšená, že už může hrát maminky: V minišatech a vysokých kozačkách je Blanarovičová i tak sexy

Yvetta Blanarovičová v muzikálovém představení Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv Divadla Broadway

Důkazem toho, že i po padesátce může žena vypadat mladistvě, je rozhodně Yvetta Blanarovičová (56). Již několik let patří mezi nejlépe vypadající české herečky a ani poté, co oslavila již 56. narozeniny, se to nemění. Před kamerou, ale také na divadle se přesunula do kategorie jiných rolí, což si opravdu užívá.

„Už jsem se dostala do období, kdy mě režiséři obsazují do rolí maminek a musím říct, že si to moc užívám. No a doufám, že u nich dlouho vydržím, než začnu hrát babičky,“ zažertovala Yvetta, která vypadá opravdu skvěle. To také předvedla na nedávném slavnostním uvedení představení Kvítek mandragory, které přivítalo 50000. diváka.

Yvetta se v představení objevuje v krátkých minišatech se zvířecím vzorem a ve vysokých kozačkách a nutno říct, že jí to na jevišti sekne rozhodně nejvíc. „Moc mě to těší, že si Kvítek mandragory našel své diváky. Ten čas hrozně letí, když si představím, že nedávno byla premiéra a dnes slavíme. Máme za sebou kolem 70 vyprodaných repríz, to je skvělé, co víc si přát,“ sdělila nám s úsměvem herečka, která je šťastná nejen na jevišti.

„Já o svém soukromí nerada mluvím. Víte, dnes je to tak a zítra to může být všechno úplně jinak. Jsem prostě šťastná a zdravá, a to si myslím, že je nejdůležitější, užívám si každého dne,“ dozvěděli jsme se od Yvetty, která má stále nabitý diář a věnuje se také své nadaci La Sophia. ■