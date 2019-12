Jakub Vágner se nenechá případnou kritikou rozhodit. Super.cz

„Já si kritiku vůbec nepřipouštím, protože všichni, kdo jsme se tu dneska sešli, jsme dávno vítězové, už od prvního kola. Já jsem neuměl v tancování pořádně ani stát, ani chodit, takže pro mě je cokoliv navíc úspěch,“ svěřil se Vágner, který si v šestém kole zaskotačil na rychlý jive.

Zajímalo nás, jestli se mu už někdy stalo, že by měl při příchodu na parket „okno“ a nepamatoval si jediný krok. „Pokaždý,“ rozesmál se Jakub. „Ne že bych nevěděl vůbec nic, ale já si to nepamatuju. Dnes si naposledy pamatuju, jak scházím po schodech, a potom až potlesk a mezitím vlastně nic. Mám to takhle každý tanec, takže bych byl špatný tanečník, což vlastně i jsem, protože bych si ten tanec vůbec neužil,“ konstatoval pobaveně.

Na parketu přitom působí přesně naopak: Hýří sebevědomím a zdá se, že ho tanec, který ho v minulosti ve všech směrech minul, začal dokonce bavit. Bude tedy po skončení StarDance přijímat nabídky na plesy? „Ne! Jen když mě o to Míša poprosí. První, co udělám, bude, že spálím taneční boty rituálním obřadem a pojedu minimálně na 8 měsíců na expedici,“ pokračoval ve vtipkování rybář. To si ale nenechala líbit jeho sexy tanečnice, která prohlásila, že mu taneční boty znovu ihned koupí. ■