A právě od Zdeňka si Matouš vysloužil poznámku, že byl v tanci málo mužný. „Nádherná choreografie, velmi dobře rytmicky. K tomu, abych dal absolutně nejvyšší hodnocení, mi u tebe trošičku chybělo víc mužnosti. Aby bylo vidět, že je tady na parketu obrovský chlap, který tančí se ženou a udává jí energii,“ zaznělo od rázného Chlopčíka. Naopak Richard Genzer si nemohl vynachválit, jak mezi hercem a tanečnicí funguje na parketu vzájemná chemie.

Matouš ale z hodnocení hlavu nevěší. „Já jsem malý velký muž. Jsem velký srdcem. Smířil jsem se s tím a neberu to jako překážku. Jsem malej, ale šikovnej,“ řekl Ruml hlasem čertíka z pohádky Princezna ze mlejna.

I jeho tanečnice, Natálie Otáhalová, má jiný názor než porota. „Můžu říct, že já Matouše vnímám jako velkého muže, protože v něm mám neskutečnou oporu. Mně teda připadá jako velký muž.“

Oproti ostatním párům nemají Matouš a Natálie ve svých choreografiích příliš mnoho zvedaček a akrobacie. Zajímalo nás proto, zda je to kvůli Matoušově fyzické síle. „Zvedaček se bojím hodně, ale on je po hodně dlouhé době první, s kým jsem to tady dokázala překonat. Věřím mu, že mě udrží, my jenom nevíme technicky, jak na to, takže se do toho nepouštíme,“ rozesmála se sympatická Natálie.

A herec musel se svou tanečnicí jen souhlasit. Fyzické síly má někdy dokonce víc, než by bylo potřeba. Matouš v závěru přiznal, že je někdy křečovitý a svou partnerku při tanci tak pevně drží, že ho musí upozorňovat, aby ubral. ■