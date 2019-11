Po synovi vyvedla dalšího potomka: Jolana Voldánová se na StarDance pochlubila svou krásnou dcerou (15)

Moderátorka s dcerou Kačenkou Michaela Feuereislová

Je to již třináct let, co se objevila na tanečním parketu StarDance. Jolana Voldánová (50) byla jednou z hvězd první řady taneční soutěže, a to v roce 2006. Od té doby pravidelně navštěvuje každoročně živé přenosy a mezi diváky si většinou nechodí sednout sama.