Sexy Bára Mottlová je k nepoznání! 20 centimetrů vlasů je pryč a stala se z ní platinová blondýna

Bára Mottlová Foto: Hair studio Honza Kořínek (3x)

Herečka Barbora Mottlová (33) prošla radikální proměnou. Poprvé v životě se rozhodla k velmi výrazně změně image – nechala si ustříhnout 20 centimetrů vlasů a šla do velmi světlé blond barvy.

"Dlouho jsem se k tomu odhodlávala. Přesvědčil mě můj kadeřník Honza. Měli jsme původně dva plány – a to buď dlouhé s výraznou zrzavou barvou, nebo tohle – mikádo a blond,“ popisuje svou změnu Bára.

Takhle krátké vlasy prý měla herečka naposledy ve druhé třídě a od té doby nikdy. "Já vlastně moc neexperimentuji, jsem konzerva,“ říká Mottlová.

Novou image si prý užívá a vůbec této změny nelituje ani přesto, že v kadeřnictví musela strávit víc než osm hodin. "Vím, že jsem v těch nejlepších rukách, a promyslela jsem to. Nemám teď nic roztočeného, a tak jsem si tu změnu mohla dovolit. Navíc si říkám, že takhle budu zase neokoukaná a nová, tak by se to mohlo líbit,“ usmívá se herečka.

Často se spekuluje o tom, že když se žena ostříhá, je v tom nový chlap. "Tak to u mě opravdu neplatí, já jsem teď pořád šťastně zamilovaná a trochu si dělám legraci z toho, že se Pepíčkem budeme oba blonďáci. Budeme takové blond duo s růžovým psem,“ dodala. ■