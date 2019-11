Bývalý šéf České Miss je k nepoznání: Dva roky poté, co málem zemřel, změnil nejen vzhled, ale i svoje životní priority

Bývalý šéf České Miss Martin Ditmar je k nepoznání. Herminapress

Jsou to dva roky, co bývalý šéf České Miss bojoval v nemocnici o holé přežití. V jeho životě to šlo z kopce vyloženě ráz naráz. Přišel o soutěž krásy i o snoubenku Evu Čerešňákovou (33). Podporovala ho ve všech směrech a on ji podváděl s milenkou. A teď je bývalý podnikatel Martin Ditmar, který začal novou životní etapu, k nepoznání.