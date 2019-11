Veronika Kubařová měla o Dominika velký strach. Nakonec tango zvládli perfektně. Super.cz

Veronika po bodovém hodnocení neudržela slzy, a také nám v rozhovoru potvrdila, že je výsledkem šokovaná.

„Opravdu jsem to nečekala. Ten týden byl tak náročný, že jsem si říkala, že by bylo fajn ještě postoupit, ale zároveň jsem i po všech kolech předtím byla připravená na cokoliv. Člověk nikdy neví,“ přiznala Kubařová.

Kromě velkého úspěchu bude mít ale minulý týden už navždy spojen s nešťastným okamžikem, kdy si její tanečník vyhodil čtyři žebra a skončil v nemocnici. Panovaly dokonce obavy, že se Dominik nebude schopný sobotního přenosu vůbec zúčastnit.

„Tahle soutěž toho přináší tolik, včetně toho, že se Dominik zranil a já jsem na chvilku pocítila to ohrožení, že bychom o sebe mohli přijít, jednak, že by se mu mohlo něco stát a za druhé jsme jeden bez druhého nic, nebo já jsem bez něj úplně marná,“ řekla dojemně herečka.

Protože ztratili několik dní tréninků a nemohli choreografii vypilovat do úplného detailu, shodli se, že musí zariskovat, například jako u impozantní zvedačky, kterou si skoro vůbec nevyzkoušeli.

„Dneska to byl risk, ale byl to pro mě zajímavý zážitek jet něco v přímém přenosu, před tolika lidmi a nevědět, jak to dopadne. Přímo na hlavním parketu jsme si to nezkusili ani jednou, nikdy, takže jsme to šli vabank a je to super zážitek. Důležitá je odvaha,“ říká Veronika.

Přesto, že na své dokonalé tango neměli příliš času, choreografii si zvládli alespoň trochu předpřipravit, ale s dalším dílem, který je věnován handicapovaným vozíčkářům, začne nejen Veronice a Dominikovi, opravdový dril a hra s časem. „Od příštího kola máme opravdu totální nulu. Nevíme nic, jediný krok,“ neskrývá obavy sympatická brunetka. ■