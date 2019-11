Gabriela Koukalová se po žhavém tanci ve StarDance opět vyjádřila k údajnému poměru s tanečníkem: Co vzkázala?

Gabriela Koukalová se vyjádřila k údajnému poměru s Prágrem. Super.cz

Biatlonistka byla se svým tanečníkem Martinem Prágrem přistižena, jak společně vchází do penzionu, ve kterém mimopražský tanečník přespává a o tři hodiny později ubytovnu znovu společně opouští, dokonce v jiném úboru.

Přesto, že je Koukalová vdaná a tanečník Prágr zadaný, automaticky vyvstaly otázky, zda je mezi sympatickým párem i něco víc, než jen kamarádský a pracovní vztah. To ovšem ihned popřeli a sportovkyně se k celé věci vyjádřila. Kdo by čekal, že se nechá na sobotním přenosu po předchozích událostech rozhodit, ten byl na omylu.

„Mám pocit, že už jsem v minulosti měla tolik podobných problémů a různých kauz, které se na mě psaly, že už mě to vlastně moc nepřekvapilo. Spíš mě překvapilo, že to přišlo až tak pozdě, protože jsme spolu toho času od začátku soutěže trávili tolik. Neřekla bych, že je to víc času než spolu tráví jiné páry, neřekla bych, že máme vztah jiného typu, než tady mezi sebou mají jiné páry, takže se na to dívám s úsměvem,“ prozradila nám Gabriela.

„Bereme to s úsměvem, protože se soustředíme na to, co máme, a ne na okolní věci,“ přitakal jí tanečník, s čímž musela krásná zrzka jen souhlasit: „To je teď naše práce.“ Prágra navíc ve StarDance podpořila i jeho přítelkyně. ■