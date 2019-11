Martin Prágr s přítelkyní a Gabriela Koukalová Michaela Feuereislová

Biatlonistka Gabriela Koukalová (30) to neměla ve StarDance jednoduché. Poté, co se veřejně přetřásaly spekulace, že snad má mít pletky s tanečníkem Martinem Prágrem , musela tak jako každou sobotu předstoupit před porotu s připraveným tancem.

A s Martinem nakonec oslnili svým energickým jivem. Martina navíc v hledišti podpořila jeho pohledná přítelkyně Denisa, která s ním hned po skončení přenosu ochotně pózovala.

Vše o Gabriele Koukalové a její cestě taneční soutěží StarDance najdete zde.

Gabriela Koukalová ve StarDance

Super.cz

A to dokonce i s Gábinou, která jakékoliv pletky se svým tanečníkem popřela. „Pro mě i pro Martina je prioritou StarDance a na to se maximálně více než čtyři měsíce soustředíme. Určitě k sobě za tu dobu máme blízko, jako je tomu u většiny tanečních párů. Já za sebe vím, a doufám, že to bude přátelství na celý život. Já jsem ale šťastně vdaná a Martin žije šťastně se svojí fantastickou přítelkyní,“ řekla Super.cz Gábina.

Zatímco Prágra přítelkyně ve StarDance podpořila, Petr Koukal opět chyběl, což biatlonistka zdůvodňuje tím, že by ji v hledišti znervózňoval. ■