Josef Karlík Profimedia.cz

Byl to znamenitý divadelní herec, ale většina diváků ho má spojeného pouze s jeho nejvděčnější filmovou rolí svérázného dědečka z komedie Jak dostat tatínka do polepšovny (1978).

Josef Karlík se narodil 19. března 1923 v Kroměříži do rodiny vojáka z povolání a svůj sen stát se hercem si musel doma vybojovat. Zejména otec považoval herce za podřadné lidi, kteří se štítí poctivé práce. Proto se hodně zlobil, když syn bez jeho vědomí přešel těsně po válce z gymnázia na Státní konzervatoř v Brně a odtud pak na JAMU, kterou ukončil v roce 1950. Snad se pak taťka chytil za nos, protože jeho nezdárný potomek se na jevišti rozhodně neztratil.

Do Prahy jít nechtěl

Rodák z Kroměříže byl dlouhodobě věrný Brnu - na dlouhá desetiletí zakotvil v činohře brněnského Státního divadla. Prožil zde více než 40 let a vytvořil tu bezpočet vážných i komických rolí.

Na odpočinek odešel až v roce 1992, ale v divadle hostoval ještě dalších pět let. A to mu přitom Vítězslav Vejražka (✝58) nabízel angažmá v Národním divadle a Otomar Krejča (✝87) ho lákal do Divadla za branou.

On sám se ale nijak netajil tím, že klíčová je pro něj atmosféra v divadle a navíc chtěl zůstat věrný Moravě. Ke stěhování do Prahy řekla Karlíkovi své i manželka, operní pěvkyně Jarmila Palivcová (✝85), která se právem obávala, že manželství na dálku by nemuselo mít dlouhého trvání.

Kolega Růžek byl v právu

Jarmila Palivcová byla jeho druhá žena. Žili spolu od roku 1955. Nicméně Karlík ji přebral kolegovi Martinu Růžkovi (✝77) a během tohoto „procesu“ si kvůli ní dali jednou dokonce pár facek. Kolem kauzy vypukl v divadle rozruch, ale Karlík tehdy všechny uklidňoval, že Růžek je v právu, protože právě zjistil, kdo mu krade manželku.

Vaškův skvělý děda

Ačkoli Karlík byl menší a poněkud zavalitější postavy, měl pohybové nadání i přirozený temperament. Jeho kulatý obličej dokázal vykouzlit upřímný smích, ale i náhle zvážnět. Film byl k němu poněkud skoupý, a proto si ho pamatujeme hlavně jako dědečka malého Vaška (Tomáš Holý, ✝21) z komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. Právě zde předvedl Karlík svůj komediální talent – stačí vzpomenout na scénku, ve které se převlékne za vodníka, aby Vaška postrašil. Sám herec měl na představitele svého vnuka velice milé vzpomínky.

Jak to bylo s buchtičkami

Vaškův filmový otec František Němec (76) spadl jednou při slaňování ze skály a museli ho odvézt do nemocnice. Malý Tomáš přišel za Josefem Karlíkem a řekl mu, že by ho měli zajet navštívit a vzít mu buchtičky. Karlík se ho zeptal, zda má na mysli povidlové nebo tvarohové a tehdy desetiletý Tomáš Holý mu řekl, ať není naivní – že měl na mysli jednu blondýnu a jednu tmavovlásku, ty by ho prý určitě postavily na nohy.

Oblíbený profesor

Karlík po roce 1989 působil i na brněnské JAMU - založil tam ateliér herectví. Jeho stopa je ve škole stále patrná a studenti na něj dodnes rádi vzpomínají. Bohatá byla i jeho spolupráce s rozhlasem a dabingem. Oblíbený herec nás opustil po dlouhodobé nemoci 30. října 2009. ■