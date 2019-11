Miroslav Hanuš dojal diváky StarDance: Závěrečná řeč o boji s depresemi všechny dostala!

Miroslav Hanuš a tanečnice Adriana Mašková Foto: Česká televize

Diváky v hledišti i u televizních obrazovek dojala i závěrečná Hanušova řeč. Herec, známý například jako šéf mordparty z Případů 1. oddělení, už před StarDance otevřeně promluvil o tom, jak bojuje s depresemi. Ani to mu ale nezabránilo zúčastnit se StarDance.

Miroslav Hanuš vypadl ze StarDance.

Super.cz

„Já jsem nesoutěžil s vámi, já jsem soutěžil sám se sebou. Když jsme do toho šli, tak jsem poskytl obsáhlý rozhovor o svém boji s depresemi, který provádím deset let, děkuji své ženě a dětem, že to se mnou vydržely. Když jsem ten rozhovor udělal, tak mi napsala řada lidí, že jim to v něčem pomohlo. Sám si dávám desítku za to, že jsem to dokázal, neomdlel a neupadl,“ řekl ve své závěrečné řeči Hanuš. Diváci na sociálních sítích herce chválili.

A potěšil i ty, kteří také bojují s depresemi. „Pane Hanuši a Adriano děkuji! Děkuji za vaše výkony. Díky i za vaše otevřená slova o nemoci, je to důležité. Chápu vaši statečnost bojovat s tím, já aktuálně měním medikaci a je to peklíčko, ale i díky sobotní zábavě od vás všech ve Stardance je fajn žít,“ napsala jedna z divaček.

A další diváci se přidávali. „Moc děkuji, bylo to krásné, moje šestiletá dcera to obrečela,“ dojal Hanuš i ty nejmenší. „Skvělá řeč na konci, klaním se, a děkuji za legraci,“ dodal další divák.

„Na to, jak velký je věkový rozdíl mezi ostatními soutěžícími, se držel. Porota i vlastně hlasující diváci rozhodli spravedlivě,“ zněl jeden z dalších komentářů.

„Budete moc chybět, váš smysl pro humor, a velký obdiv za závěrečnou řeč, vím, o čem mluvíte, a jen málokdo přizná problémy s psychikou a psychiatrií, klobouk dolů,“ vysekl Hanušovi poklonu další divák.

Herec tančil v šestém kole cha-chu. Společně s Adrianou Maškovou dostali od poroty nejméně bodů. Nepomohl ani bod za skupinový rock and roll a hlasy od diváků. Dojem ale Miroslav Hanuš zanechal skvělý. ■