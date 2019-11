Lucie Zedníčková se po pěti letech rozešla s přítelem, ale už má nového chlapa: Takhle jim to sluší

Lucie Zedníčková a Miroslav Ollé jsou zamilovaní. Profimedia.cz

„To, co bylo, tak to už není. Já jsem vlastně zjistila, že to, co jsem považovala za rodinu, tak rodina vůbec nebyla a že jsem vlastně celou dobu sama. Tak se to rozpadlo. Je úžasný, že když něco skončí, něco jinýho začne,“ řekla Top Staru Zedníčková.

Jejím novým partnerem je zvukař a osvětlovač Miroslav Ollé, s nímž randí od května. „Já jsem vlastně netušila, že on byl můj anděl strážný už hrozně dlouhou dobu. To jsem pochopila až teď v posledních měsících a jsem za to ráda,“ dodala šťastná Zedníčková. ■