Miroslav Hanuš a Adriana Mašková vypadli ze StarDance v šestém kole.

Sympatickému páru nevyšla cha-cha, za kterou dostali od poroty nejméně bodů ze všech. Hlasy diváků už je nezachránily. Porota vyčítala Hanušovi zejména špatnou techniku, kterou nedohnal ani originálním tanečním pojetím.

"Děkuju Adrianě, já jsem soutěžil sám se sebou. Když jsme do toho šli, tak jsem poskytl obsáhlý rozhovor o svém boji s depresemi, děkuji své ženě a dětem, že to se mou vydržely.

Před třemi lety bych si vůbec netroufl do něčeho takového jít, teď jsem si troufl, takže já si dávám desítku," nechal se slyšet Hanuš, který sklidil bouřlivé ovace diváků.

V šestém kole byl k vidění také taneční souboj v rock and rollu, kdy nejprve zatančili herci Matouš Ruml, Veronika Kubařová a Miroslav Hanuš společně se svými tanečními protějšky. Ve druhé skupině se pak do rock and rollu pustili, jak sami sebe nazvali, „normální lidi“ Gabriela Koukalová, Kovy a Jakub Vágner. Porota nakonec za vítěze souboje označila herce, což už ale Miroslavu Hanušovi nepomohlo. ■