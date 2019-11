Sluší jí to: Topmodelka Petra Němcová se pochlubila těhotenským bříškem v plavkách

Petra bude brzy maminkou. Foto: Instagram P. Němcové

Topmodelka Petra Němcová (40) už brzy přivede na svět prvního potomka. Podle některých informací by měla mít termín porodu ke konci prosince, a tak je možné, že miminko bude krásným vánočním překvapením.

Na svém instagramovém profilu ukázala novou fotku, na které je s těmi nejbližšími - manželem Benem a dvěma psími kamarády. Snímkem v plavkách krásně vyniklo Petřino rostoucí bříško, které s úsměvem od ucha k uchu hladí nastávající tatínek.

Jak je vidět, na vytouženou ratolest, jejíž pohlaví ještě neoznámili, se už hodně těší. „Těšíme se na překvapení. Bude to holka, nebo kluk? I Luz šeptá svůj odhad,“ napsala pobaveně Petra k fotce jako reakci na fenku, která se na snímku lísá k druhému psímu mazlíčkovi, až to vypadá, jako by si něco doopravdy šeptali. ■