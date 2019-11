Luxus za 5 miliónů: Česko-Slovenská Miss a třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková se pochlubila novým bytem

Misska Klára Vavrušková převzala byt. Super.cz

A poprvé si coby vítězka mohla také mluvit do vybavení bytu. Sama si vybrala veškerý nábytek. "V minulosti měly vítězky byt vždy zařízen a nemusel být podle jejich vkusu. Proto jsme Kláře chtěli umožnit, aby si vybrala vybavení sama,“ dodala obchodní ředitelka České Miss Veronika Farářová.

"Líbí se mi moc. Lokalita je krásná, je to blízko do přírody i do centra. A byt je podle mých představ," řekla Super.cz Klára o bytě 2KK v pražské Hostivaři, který bude obývat se svým partnerem Vlastou.

"Budu tady bydlet s přítelem. On má také byt v Praze, ale budeme převážně tady v mém missím bytě," doplnila.

Poprvé bude bydlet sama bez rodičů. Domů do Kostelce nad Orlicí už bude jezdit jen na návštěvy. "Je to poprvé, co jsem takhle sama. Je to můj první byt, můžu se osamostatnit. Jsou rádi, že mohu trávit čas sama. Věřím ale, že jim chybím. Vždy se ptají, kdy už přijedu domů," přiznává.

Čeká ji tak poprvé péče o domácnost, kterou zastávala doma hlavně její maminka. "Zatím jsem ještě nevařila. A na uklízení mám pomocníka, vysavač, co sám vysává," dodala se smíchem Klára. ■