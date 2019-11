Veronika Farářová Foto: Petra Odrazilová

"Dřela jsem před finále České Miss, kde jsem provázela zákulisím. A jak všichni víme, televize je nemilosrdná a přidává kila. A žádná holka nechce vypadat jako obryně, navíc když vedle ní stojí 12 nejkrásnějších dívek Česka a Slovenska," řekla Super.cz Veronika, co ji k hubnutí vedlo.

Na nových fotografiích, kde v plavkách pózovala před objektivem fotografky Petry Odrazilové, dokázala, že postavu si drží i nadále. "Když už je to taková dřina, dostat kila dolů, tak by bylo fakt blbý to hned zase přibrat. Snažím se držet si stravu, hodně pít, a samozřejmě také cvičím," dodala s úsměvem moderátorka. ■