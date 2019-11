Takhle odvážná ještě nebyla. Andrea Bezděková bez podprsenky oblékla zatraceně sexy model

Andrea Bezděková Super.cz

"Ve svém soukromém životě bych takový model vytasila jen po boku svého partnera. Netroufla bych si to vzít na procházku noční Prahou. Preferuji tajemství, zahaleno. Tento model si zaslouží být pod ochranou nějakého mužského bojovníka. To je jen pro výjimečný okamžik," řekla Super.cz na představení nové kolekce Silverline návrhářky Ivany Mentlové.

"Mám ráda její oversizové střihy. Je to na každodenní příležitost. Do města i slavnostnější akci. Kousky, které se nikdy v šatníku neztratí. Je to hodně nadčasové. Ať je vytáhnete i za několik let, nikdy to nezapadne," dodala. ■