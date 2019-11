Sláva, nebo láska? Mikolas Josef má štěstí zatím jen v tom prvním a zůstává single

Mikolas Josef je stále single. Super.cz

"Někdo vedle mě byl. Poté, co jsem to oznámil, přišly takové momenty, že jsme to museli uklidnit a nemluvit o tom. Neprošlo to do vztahu a sláva tomu neprospěla,” posteskl si Mikolas Josef, který během rozhovoru nejspíš narážel na to, když ho média spojovala se slovenskou kráskou Máriou Zelinovou, která si zahrála v jeho klipu k písni Acapella.

Sláva mu v osobním a milostném životě je někdy na obtíž. „Někdy za mnou některé holky nechodí jako za Mikolasem Josefem, ale za tím klukem z televize. To je ale čistě můj osobní problém,” smál se Mikolas Josef. ■