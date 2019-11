Anička Slováčková vystoupila s parukou před dětmi: Co řekla o svém boji s rakovinou?

Anička Slováčková (vlevo) s Nelly Řehořovou Foto: archiv A. Slováčkové

Slováčková byla jednou z hvězd vystoupení Trapas nepřežiju, s nímž Michaela Dolinová (55) a Ladislav Ondřej již řadu let objíždějí zemi. Učí děti pomocí humoru zvládnout základy slušného chování. Slováčková, s níž se s písničkami na pódiu střídala Nelly Řehořová, se ukázala ve slušivé paruce.

„V pořadu hostuji už asi tři roky, je mi mezi těmi lidmi fajn,“ řekla Super.cz Slováčková. Jak vůbec vnímá, že teď všichni rozebírají její chorobu?

„Kdyby se má nemoc nezačala veřejně řešit, neměla bych jediný důvod o tom mluvit do doby, než bych se z toho dostávala. Ale když už k tomu došlo a lidé to vědí, pojala jsem to tak, že fanoušky a lidi, kteří mě sledují, upozorňuji na to, aby si na sebe dávali větší pozor a aby chodili na preventivní prohlídky. A nejde jen o rakovinu prsu. Už mám na Instagramu hodně zpráv, i od lidí, kteří jsou onkologicky nemocní, vzájemně se podporujeme,“ prozradila.

S dalšími účinkujícími má výborný vztah. „Anička je moc fajn. Vždycky se spolu hrozně nasmějeme. Je pro mě jako moje starší sestra,“ chválí kolegyni Nelly Řehořová. ■