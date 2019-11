Gabriela Koukalová tančí pod vedením Martina Prágra. Michaela Feuereislová

To, že přerostou vzájemné sympatie v něco víc, se mezi tanečníky StarDance stalo už několikrát. Během několikaměsíčního trénování vznikne mezi soutěžícími nejen skvělé přátelství, které funguje i řadu let, ale také láska.

Pověstné přeskočení jiskry hledají televizní diváci tradičně snad u všech tanečních párů. Letos se nejvíce začali upínat k dvojici Gabriela Koukalová (30) a Martin Prágr.

Stále usměvavému páru to skvěle jde na tanečním parketu a často se mluvilo i o tom, že manžel známé biatlonistky Petr Koukal dosud nebyl na živém přenosu a raději prý chodí sledovat generálky. Podle Blesku pak spolu měl soutěžní pár po úterním tréninku odjet do nedalekého penzionu, kde spolu strávili tři hodiny.

Gabriela Koukalová ve StarDance

Bývalá olympionička se nyní Super.cz exkluzivně vyjádřila, jak to s Martinem ve skutečnosti má.

„Pro mě i pro Martina je prioritou StarDance a na to se maximálně více než čtyři měsíce soustředíme. Určitě k sobě za tu dobu máme blízko, jako je tomu u většiny tanečních párů. Já za sebe vím, a doufám, že to bude přátelství na celý život. Já jsem ale šťastně vdaná a Martin žije šťastně se svojí fantastickou přítelkyní. Na tom se nic nemění, a to je pro nás nejdůležitější,“ okomentovala vzniklou situaci pro Super.cz Koukalová.

Ta samozřejmě dře každý týden víc a víc a kvůli tomu také tráví spoustu hodin právě s Martinem.

„Jinak je mi upřímně líto Martina, který zažívá posledních několik měsíců, jaké to je, když máme za sebou na každém rohu fotografy a novináře. Já už jsem si tím v minulosti prošla. Zvyknout se na to nedá, ale člověk se s tím musí naučit žít. My nechceme komentovat každou fotku, každé naše gesto, ani to, že nám mimopražským zařizuje společné ubytování Česká televize. My s Martinem víme nejlépe, jak se věci mají, a že je vše tak, jak má být,“ okomentovala vše Gabriela a cokoli víc než přátelství se svým tanečním partnerem popřela. ■