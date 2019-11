Kudrnatá kštice a namakané bicepsy v tílku: Podívejte se, jak se Milan Peroutka předvede v Tváři

Milan Peroutka se vrátil do Tváře. Foto: archiv TV Nova

Ta si v minulém kole vylosovala proměnu ve světoznámou hvězdu Camilu Cabello. Známý herec a zpěvák jí pomůže s hitem Señorita a představí se jako Shawn Mendes. „Diváci se mohou těšit na to, že budu opět polonahá. Mám takový bílý kostýmek, který má díry. Bude to velká romantika, takže Peroutku, kterého nemám moc ráda, budu muset milovat,“ zavtipkovala Kateřina.

„Vlastně Shawn Mendes a Camila Cabello se dali dohromady, ale to my se s Milanem nedáme. Je zlatý, ale opravdu ne. Zpívání s ním je pro mě hodně vtipné, on je pro mě takový „bráškoidní“, chápu, že ostatním slečnám se líbí, ale pro mě je spíš jako sourozenec,“ prozradila na adresu svého pomocníka mladá umělkyně. Milan Peroutka soutěžil v show ve třetí sérii a jeho vystoupení patřily k těm nejlepším. ■