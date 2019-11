Pamatujete si chůvu Sandyho z Přátel? Role měla původně připadnout slavnému držiteli Oscara

Freddie Prinze Jr. Profimedia.cz

Freddie jako chůva Sandy v Přátelích

Nikdy byste ale neuhodli, který slavný herec měl chůvou být původně. „Nikdy jsem neměl být Sandy,“ svěřil Prinze Jr. Entertainment Weekly. „Nabídli to původně Tomu Hanksovi, ale nestíhal to, protože točil film.“

Manžel herečky Sarah Michelle Gellar také prozradil, že když mu agent nabídku zavolal, musel se rozhodnout okamžitě. „Zeptal se mě, jestli chci být v Přátelích, nadchlo mě to a on na to, že se točí zítra,“ uvedl a přiznal také, že byl velmi nervózní.

Atmosféru uvolnil až samotný představitel Rosse David Schwimmer. „Přišel za mnou do šatny a byl tak nadšený a plný energie. Řekl mi, že si užijeme legraci a nemusím se ničeho bát,“ popsal uvolněnou atmosféru při natáčení a nakonec byl rád, že se to Tomu Hanksovi (63) zrovna nehodilo. ■