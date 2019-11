Co z něj vyroste? Desetiletý syn Báry Basikové hraje na bicí a možná z něj bude i model!

Syn Báry Basikové nepatří mezi její skalní fanoušky. Super.cz

Aktuálně žije Bára Basiková (56) přípravami na svůj koncert. V něm se hodlá zpěvačka vrátit ke svým začátkům. „Bude to koncertní verze mého alba Slzy. Jedná se o hudbu, která mě nejvíc baví, bude to návrat do osmdesátek do doby, kdy vznikly kapely Depeche Mode, The Cure, Duran Duran. V elektronickém synpopu se nese celé album a taky koncert,” vysvětluje Bára.