Orlando Bloom prozradil plány do budoucna: Se snoubenkou Katy Perry touží po dětech!

Orlando Bloom by se rád stal znovu otcem. Profimedia.cz

Ještě si s Katy Perry (35) ani neřekli své ano a Orlando Bloom (42) už mluví o dětech. Herec se o budoucnosti rozpovídal v rozhovoru pro Man About Town. „Chci si užít rodinu a přátele, svého krásného syna a mít víc dětí,“ prozradil, co má v plánu.

Herec má syna Flynna (8) s bývalou manželkou, modelkou Mirandou Kerr, očividně však touží svůj rod ještě rozšířit. Se zpěvačkou se zasnoubil na sv. Valentýna, ale o datu svatby zatím nepadlo ani slovo. Randili spolu s pauzami tři roky. Perry byla v minulosti vdaná za Russella Branda.

Bloom přiznal, že s věkem se mu změnil pohled na lásku. „Myslím, že v mládí jsme díky Hollywoodu všichni propadli romantickým představám o lásce, ale vztahy jsou spíš o komunikaci a kompromisech. O tom najít radost v malých momentech.“

Zatímco slavný pár o veselce zarytě mlčí, v kuloárech se proslýchá, že by si přáli malou svatbu, pouze v kruhu nejbližších přátel a rodiny. Ale hlavně chtějí, aby to byl pořádný mejdan. „Oba si uvědomují, že to nebude poprvé, co půjdou k oltáři, ale zároveň je pro ně důležité sdílet svou lásku s blízkými,“ sdělil zdroj Hollywood Life. ■