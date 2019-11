Marek Lambora opět bodoval. Foto: archiv TV Nova

Po svém výkonu měl herec slzy na krajíčku, a to údajně z kouře svíček, které byly vyskládané přes celé pódium. „Mně ta písnička prostě přirostla k srdci nějakým způsobem,“ svěřil se Lambora, který nedojal jen sám sebe.

„Pokaždý, když se tady objeví Mercury, tak je to úžasnej zážitek. Je to tím, že tady máme senzační lidi, kteří se toho vždycky zhostili a ty jsi jeden z nich. Bylo to senzační,“ svěřil po vystoupení Janek Ledecký a hostující porotkyně Jasmina Alagič se přidala.

„Nedokážu si představit, že by mi tohle vybrala ta hnusná a zákeřná ruleta. Bylo to krásné. Byl jsi na to celou dobu soustředěný a bylo to úžasné. Chci poděkovat, že jsem měla tak nádherný zážitek,“ dodala moderátorka. Herec již po třetí mohl předat šek na 50 tisíc korun na dobročinné účely. ■