Sexy maminka Zuzana Belohorcová už zase provokuje fotkou v plavkách: Tentokrát na pláži vystavila své dokonalé pozadí

Zuzana je stále velmi přitažlivá. Foto: Instagram Z. Belohorcové

Zuzana Belohorcová (43) sice před třemi lety oslavila čtyřicáté narozeniny, přesto má postavu, kterou by jí mohly závidět o generaci mladší ženy. Protože žije s manželem a dvěma dětmi v Miami, kde i v tomto období slunce žhne, vyráží s rodinkou pravidelně na pláž a díky tomu pak své fanoušky obšťastňuje snímky v plavkách, které přidává na sociální sítě. Jednou takovou fotkou se pochlubila i nyní a ukázala, že její pravidelné běhání a návštěva tamní posilovny se vyplácí. Opáleným tělem a bujným dekoltem, který si nechala blondýnka před pár lety zvětšit, dráždí na Instagramu mužské smysly pravidelně.

K nejnovější fotce z pláže napsala i pár slov o tom, jak se jí na Floridě, kam se přestěhovala ze Slovenska, žije. „To je přesně to, proč jsme se před více než deseti lety rozhodli s mým mužíčkem změnit svůj život a změnit život našim dětem a přestěhovali jsme se za velkou louži... chceme si život užívat plnými doušky... A věřte mi, i když začátky zde nebyly jednoduché, (ale upřímně, kde je to dnes jednoduché)... Vždy nás posílila skutečnost, že to tady fakt stojí za to,“ raduje se Zuzka.

Vnadná bývalá moderátorka ale na svou rodnou zemi nezanevřela, alespoň jednou za čas se jí podaří Slovensko a Česko navštívit a setkat se s rodinou. Během svého pobytu svůj zdravý životní styl klidně bez výčitek poruší a dopřává si naši tradiční gastronomickou klasiku. ■