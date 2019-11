Po 9 letech opět na plátně: Dagmar Havlová se vrátila ke komediální roli a střihla si tuhle drbnu

Z nové role byla Havlová nadšená. Foto: archiv Cinemart

Naposledy se na filmovém plátně objevila v roce 2010. Od snímku Odcházení, který režíroval její zesnulý manžel a někdejší prezident Václav Havel (✝75) ji žádná nabídka neoslovila. Na roli do nové komedie Vlastníci ale Dagmar Havlová (66) kývla okamžitě.

„Poprvé po hodně dlouhé době jsem se smála od začátku do konce. A poprvé po dlouhé době jsem se rozhodla okamžitě nabídku přijmout,“ svěřila herečka své pocity při čtení scénáře. V novém snímku Jiřího Havelky, který vypráví příběh o jedné schůzi vlastníků bytových jednotek, si zahrála paní Horvátovou, na kterou má jasný popis.

„Iniciativní. To je přesné. Jirka Havelka mi nabízel jinou roli, ale já jsem měla chuť si v lehké karikatuře vyhrát s paní Horvátovou, která mi připomínala jednu osůbku. Lehce nic nechápající, a přitom do všeho strkající nos,“ svěřila se herečka, která v paruce, brýlích a šíleném gepardím oblečení vypadá skvěle.

„Na paní Havlovou jsem myslel v jiné roli, měla obsadit paní Procházkovou, kterou si nakonec zahrála Pavla Tomicová, ale ona mi říkala, ať z ní hlavně zase neděláme baronku,“ svěřil na tiskové konferenci ke snímku režisér a herečka Tereza Ramba, dříve známá jako Voříšková, si přisadila.

„My jsme byli svědky několika schůzek, kdy Jirka nevěřil Dáše, že zvládne vypadat hnusně. A Dáša se mu to snažila všemožně dokázat, přišla na schůzku v paruce, v šílených brýlích nebo celá tygrovaná. A on vždycky říkal, že to je moc a ona se ptala, jestli jí dá tu roli a na každé nové čtení Dáša přišla v přestrojení a vlastně ho uondala,“ dodala ke snímku herečka. ■