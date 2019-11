Po zdravotních patáliích už je zase plná energie: Jaroslava Obermaierová ve Kvítku mandragory jen zářila

Herečka je plná energie. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

O zdravotní komplikace v poslední době neměla nouzi. Nejdříve se Jaroslava Obermaierová (73) několik měsíců trápila s šílenými bolestmi zad , a když se jí udělalo trochu lépe, tak si letos v červnu ošklivě poranila koleno. Divadelní prázdniny tak měla v duchu odpočinku a snažila se zotavit do nové sezony.

A to se jí podařilo. Herečka už opět naskočila do muzikálu Kvítek mandragory a na slavnostním představení, které přivítalo 50000. návštěvníka, oplývala energií. „Cítím se skvěle, zdraví mě teď zaplaťbůh netrápí. Po těch všech loňských peripetiích jsem za to vlastně moc ráda. Takže kdyby všechno bylo jako teď, budu naprosto spokojená,“ svěřila se nám herečka.

„Musím přiznat, že se mi po divadle vlastně moc stýskalo a jsem ráda, že jsme konečně v této divadelní sezóně začali Kvítek mandragory hrát. Těšila jsem se moc na kolegy, se kterými je mi tady fajn,“ prozradila po slavnostním představení Jaroslava, která v muzikálu hraje babičku a po jevišti se pohybuje jen v noční košili.

„A protože jsme tento muzikál skoro půl roku nehráli, měli jsme od rána oprašovačky, a tak jsem si tu moji Demlovou střihla rovnou třikrát. Tak si představte, že jsem dnes už třikrát zemřela,“ řekla se smíchem Obermaierová, která opravdu zářila a odpočinek, který si dopřávala přes léto na chalupě na ní byl znát.

„Já vlastně hraji už jen tady v Divadle Broadway a točím Ulici. Já jsem ráda, že mám volné léto, které vždy trávím mimo Prahu a nemusím nikde jezdit po zájezdech, tak jako většina ostatních herců, už se prostě nechci nikam hnát. Moje pracovní sezóna je každoročně od září do června a každou volnou chvilku si maximálně užívám,“ dodala herečka. ■