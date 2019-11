Martin Preiss bojuje s těžkými psychickými problémy, které ho dostaly do léčebny. Jeho žena prozradila, jak na tom je

Martina Preissová Super.cz

"Léčí se velmi dobře a zdárně u své terapeutky. To je oblast života a vrstva, do které nezasahuju a je to jen na něm. Daří-li se mu, tak jsem ráda, že mu pomoc nemusím poskytovat. Je-li to tak, ať si to řeší po svém. Léčí se dobře. Mám radost," řekla Super.cz Martina, která fandí východní medicíně a akupunktuře.

Ta pomáhá se zdravotními problémy i jejímu muži. Řeší ale bolesti zad. Psychiku léčí výhradně u své psychiatričky.

"Před dvěma lety jsem se stala fanouškem východních metod v léčbě. Svého muže jsem donutila násilím, on na žádné metody abraka dabra nevěřil. Když už nebylo zbytí a viděla jsem, že chodí téměř v předklonu a čekalo ho hodně práce, dal na mé rady, jel za mojí specialistkou na východní medicínu Juditou a druhý den skákal jak srnka přes mýdlo," dodala na charitativní akci na podporu vážně nemocné Sofie Stránské, která je po mozkové obrně odkázaná na pomoc osobního asistenta.

Její postižení je velmi silné, ale stát jí péči nezaplatí. Sofie nechce do ústavu, ale neustálá pomoc je velmi nákladná. ■