Exotická moderátorka Primy Monika Leová opět bez podprsenky: Tentokrát se to ale vymklo kontrole

Monika Leová Super.cz

"Snažila jsem se být tak sexy jako tohle auto. Dokud nejsou Vánoce, tak se bříško snažím ještě nějakou chvilku ukazovat," řekla Super.cz Monika, která když zjistila, jak moc jsou vidět její vnady, snažila se je zakrývat rukama. Raději se chtěla bavit o novém voze.

Monika je milovnicí rychlých aut. "Jsem horkokrevná řidička. Musím mít dobré auto, aby mě bavilo řídit. Zrovna nedávno jsem byla na filmu o automobilových závodnících, a asi jsem byla v minulém životě také závodnice. Když si sednu do něčeho silného, tak mám pocit, že jsem pro to byla stvořená. Jsem ale, myslím, bezpečná řidička, i když partner trošku brzdí do podlahy, když sedí na místě spolujezdce. Ale neměla jsem nikdy žádnou nehodu, to je snad známka toho, že to umím," dodala. ■