Chcete zhubnout? Staňte se workoholikem. To je aspoň recept fešáka Lukáše Hejlíka

Během jednoho z našich posledních rozhovorů se Lukáš Hejlík (39) přiznal, že díky své druhé profesi kritika restaurací přibral na váze celých šest kilo a neoblékl většinu kousků ze svého šatníku. Když jsme ho potkali na kadeřnické show Aichi, kterou moderoval, zajímali jsme se o to, jak se jeho situace vyvíjí.

„Nastal měsíc listopad, kdy mám zběsilé pracovní tempo, zvládám šest až osm akcí za den a už je to zase dobré. „Dnes jsem měl na sobě oblek, který bych o prázdninách určitě neoblékl. O prázdninách totiž nedělám nic,” směje se.

Ve svém nabitém programu se snaží občas cvičit. „Dělám takovou vlastní verzi jógy, strečinkové protahovačky. Je to udržování po psychické stránce. Stále nemám six pack, pořád mám one pack,” vtipkoval Lukáš Hejlík. ■