Workholik Hejlík nedokáže zvolnit: Kvůli zběsilému tempu se potýká se zdravotními problémy

Hejlík nedokáže zvolnit pracovní tempo. Super.cz

Jeho zběsilé pracovní nasazení si začíná vybírat svou daň. Lukáš Hejlík (39) se živí jako moderátor, herec a kritik restaurací. Do toho má dvě děti a manželku, kterým se rovněž snaží věnovat. Někdy si toho na svá bedra nabere víc, než je schopný unést. V poslední době ho trápí silné migrény, které ho někdy na delší dobu zcela paralyzují. „Trvá to u mě asi hodinu a bývá to intenzivně hnusná hodina. Musím si víc prověřovat zrak, nedělat toho tolik. Bude mi čtyřicet,” krčí rameny Lukáš.