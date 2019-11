Manželka zakládajícího člena kapely Lucie šla opět do plavek. Tuhle figuru má díky dost nezvyklému sportu

Za tuto figuru vděčí ping-pongu. Foto: archiv L. Dvořákové

Sychravé počasí skutečně nemá ráda. Už se tedy stalo tradicí, že v momentě, kdy začne v Česku padat listí, utíká dýdžejka Lucca (41) do teplých krajin. Už potřetí se v tomto období staly cílem její cesty Spojené arabské emiráty. Se Super.cz se podělila o několik momentek z pláže, kde se pyšnila skvělou postavičkou v plavkách.

„Mám dobrý základ z dětství, kdy jsem dělala gymnastiku. Teď si postavu udržuju pravidelným tréninkem pingpongu. Trénuju dvakrát týdně s trenérem a ještě hraju v týdnu zápasy i mužskou soutěž,” překvapila nás vášní k netradičnímu sportu hudebnice a dále na toto téma dodala: „Vlastně ve svých jednačtyřiceti letech hraju nejlépe za celý život.”

Na dovolené krásce známé také pod občanským jménem Lucie Dvořáková, nedělal společnost její manžel, hudebník Michal Dvořák, do Emirátů vyrazila s kamarádkou. Mělo to ale svůj dobrý důvod. „Michal má celý listopad turné s kapelou Lucie „Evolucie“, takže s námi nemohl odjet, prací je zavalený už od října a zkouší,” říká Lucca, která se po návratu z dovolené také vrhne do práce. „Po návratu mě čeká šest vystoupení a další čtyři v prosinci. Jedno z těchto vystoupení bude v listopadu na dvacáté výročí legendární akce Apokalypsa v Brně, kde budu hrát na hlavním pódiu před světoznámou německou dýdžejkou Monikou Kruse,” těší se Lucca. ■