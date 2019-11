Ilustrační foto Profimedia.cz

Tohle video by mohlo sloužit jako výstraha pro všechny, kteří venku víc pozornosti věnují mobilu než tomu, kam šlapou. Jsou na něm dva muži v námořnickém, kteří se natáčejí, a přehlédnou tak značku, která jim stojí v cestě. Vsadíme se, že mládenec, který to do ní napálil, má ještě teď mžitky před očima...