Zpěvačka a její sexy zápasník oslaví první společné Vánoce. Jaké má Monika Bagárová na svátky plány?

Během svátků přivítají Monika a Makhmud ve svém domku za Prahou příbuzenstvo. Michaela Feuereislová

„Na oddych o nejhezčích svátcích v roce se upřímně moc těším. Štědrý večer strávíme u nás doma za Prahou s přítelem a přijedou za námi i moji rodiče a sestra z Brna. Rodina je totiž nejvíc,“ těší se na Vánoce Monika Bagárová.

Jelikož nabídek na spolupráci je mnoho a času málo, opravdu si případné kšefty vybírá. Mezi posledními koncerty, na které kývla, je koncert v pražském klubu Roxy, kde ji fanoušci mohou vidět na pódiu spolu s kapelou Gipsy.cz v čele s Radkem Bangou a slovenským funky zpěvákem Igorem Kmetěm mladším. Koncert se bude konat 18. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na pořádnou afterparty a i trochu romské muziky.

Igor Kmeťo mladší poté, co se vydal na sólovou dráhu, spolupracoval se zvučnými jmény z českého a slovenského šoubyznysu. Kromě právě Moniky, se kterou nazpíval singl a vydal videoklip s názvem Skús Zabudnúť, kde Monika zpívá slovensky, se spojil například s Rytmusem, Anitou Soul či Darou Rolins. Často vystupuje i v zahraničí, umí zpívat v romštině, slovenštině i angličtině.

„Koncert v Roxy bude live. Bude to obrovská velká párty, na kterou se moc těším. Koncerty v Praze mají hodně co do sebe, Praha mě nikdy nezklamala, tak věřím tomu, že to tak bude i tentokrát,“ dodává Igor Kmeťo mladší. ■