Další tragéd podruhé v Talentu: Zoufalý Slovák ničil porotu svým příšerným rapíkem

Česko Slovensko má talent - Jeffy Boy se znovu pokusil uspět. Marně. Video: archiv FTV Prima

Do show Česko Slovensko má talent se poměrně pravidelně hlásí soutěžící, kteří to zkoušeli už v minulých řadách.

Většina z nich sice talent rozhodně nemá, ale zato jim nechybí vysoké sebevědomí. Maroš Fusko alias Jeffy Boy proslul svým neotřelým pojetím rapu.

Protože do Rytmuse (42) má opravdu daleko, pojmenoval svůj podivný hudební projev „rapík“. Porotu ovšem ani tentokrát neoslnil. A dalo by se říct, že spíš otrávil. Se svým repráčkem se pustil do „rapíku“, ale ten se záhy vypnul.

„Ty kokso, vybil se mi reprák,“ zoufal si slovenský pokladní. Ani s náhradou v podobě mobilu však porotu nezaujal. Marta Jandová (45) a spol. mu totiž vystavili nemilosrdnou stopku. A my se vůbec nedivíme. Na ukázku se podívejte ve videu. ■