Hledáte stylové dioptrické brýle a nevíte, jak na to? Zajděte do studia Easy Optic v centru Prahy!

Zažijte nakupování brýlí tak trochu jinak s naším profesionálním a přátelským týmem ve studiu Easy Optic. Zakládáme si na tom, že brýle jsou nejen pomůckou, ale především rafinovaný módní doplněk, který by měl ladit s tím, jací doopravdy jste!

Jsme tým nadšených profesionálů, který vám otevírá dveře do světa, kde to hraje barvami a trendy designovými tvary od značek Ray-Ban, Prada, Vogue, Dolce&Gabbana za skutečně nízké a férové ceny. Brýle vybíráme kus po kusu, aby si každý z nich našel svého majitele a dělal tak radost po dlouhou dobu.

FOTO: Easyoptic.cz

Útulné studio a refrakční centrum v centru Prahy

Všechny brýle, které aktuálně nabízíme, najdete online a v našem útulném studiu na I. P. Pavlova v Praze. Studio jsme záměrně zvolili ve 4. patře, protože výběr brýlí je podle nás značně intimní záležitost, která si zaslouží čas i atmosféru. Vytvořili jsme tak v našem studiu podmínky, abyste se cítili příjemně a hlavně měli klid si vše promyslet a vyzkoušet. Věnovat se vám bude zkušený a přátelský personál, který vám pomůže s výběrem vhodných brýlí i skel. Oční specialistka vám pak změří oči, podrobně vysvětlí oční vadu a jak ji korigovat. Nevyhovuje vám velikost či barva konkrétního modelu? Ani to pro nás není problém! Doobjednáme pro vás přesně to, co si budete přát. Také po nákupu se u nás můžete kdykoliv zastavit a my vám brýle bezplatně doupravíme tak, aby se vám pohodlně nosily po celý dlouhý den.

FOTO: Easyoptic.cz

Online nákup

Bydlíte-li daleko nebo zkrátka jen rádi všechno vyřizujete přes internet, můžete si jak sluneční, tak dokonce dioptrické brýle pořídit online. Na nákup brýlí včetně čoček pro korekce od -4,50 do +4,50 dioptrií jsme dokonale připravení. Obroučky a sluneční brýle vám budou doručeny do 2 dnů (hotové brýle se skly do 7 dnů). Brýle si také můžete vyzkoušet v našem online zrcadle, abyste získali představu, jak vám sluší.

Vyzkoušejte brýle doma

Jako jedni z mála nabízíme speciální a velmi oblíbenou službu, kdy si objednáte online 3 páry dioptrických obrub za minimální poplatek. Brýle vám doručíme až domů, kde je můžete zkoušet celé 4 dny a získat i tolik oceňovanou zpětnou vazbu od vašich nejbližších. Více o službe se dozvíte zde.

FOTO: Easyoptic.cz

Pokud jste si již vybrali svého favorita, neváhejte na něj do konce roku využít slevu -10 %. Promoční kód „BRYLE2020“ vložte do online nákupního košíku nebo nám ho sdělte přímo ve studiu. Od nás určitě neodejdete s prázdnou. ■