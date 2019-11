Navrhovat šaty pro StarDance je pro ni splněný sen: Sama by ale Taťána Kovaříková tančit nechtěla

Taťána Kovaříková navrhuje šaty pro letošní soutěžící. Super.cz

„Když jsem dostala nabídku od České televize, tak jsem si nejdřív říkala, že na to nemám vůbec čas. Zároveň pro mě je StarDance krásný projekt a pro mě to byla ohromná výzva, dělat návrhy pro tanečníky pro mě bylo hrozně přitažlivé a řekla jsem si, že je čas na to, abych to vyzkoušela,“ prozradila Super.cz návrhářka.

Ta už má doma hromady pokreslených papírů, na které týden co týden vymýšlí nové šaty pro daná vystoupení a soutěžící. „Jsem výtvarníkem na tomto pořadu, takže vytvářím kostýmy a dělám návrhy každý týden, jsem minimálně 14 dní dopředu, konzultuji požadavky tanečníků, potom něco nakreslím, vymyslím barevnost a potom zadávám do výroby a jsem u tanečníků a zkoušíme,“ popsala proces výroby kostýmů Taťána, která je tak přítomna na každém kole StarDance.

První návrhy pro Kovaříkovou samozřejmě nebyly jednoduché, dosud s podobným druhem oděvů neměla zkušenosti. „Ty začátky byly trochu těžší, protože nejsem zvyklá na společenské, taneční šaty, dělám velké večerní šaty. Bylo to ze začátku trochu těžší celkově a musela jsem si na to zvyknout,“ popsala návrhářka, která by prý soutěžit ale rozhodně nešla.

„To si vůbec neumím představit. Já si ráda udělám šaty, a to bych řekla, že to je tak akorát. Ráda udělám šaty, ale nedovedu si představit, že bych ještě tančila,“ dodala se smíchem Taťána. ■