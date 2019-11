Veronica si potrpí na výrazné líčení a vyzývavé outfity. Super.cz

Veronica se vyžívá v dlouhých umělých řasách, nehtech, barevných kontaktních čočkách a ráda se zdobí třpytivými kamínky a doplňky. Netají se tím, že se jí na ženách líbí silikonová ňadra, a sama se taky umělé kráse nebrání. Není to tak dávno, co sama prošla zvětšením prsou a výplní rtů, což před fanoušky netají. Kvůli tomu je ale trnem v oku rýpavým haterům, kteří často řeší její vzhled a nejdou daleko pro urážky. Někteří dokonce vytahují na povrch i porovnávací snímky, jak Biasiol vypadala před plastikou a bez nánosů make-upu.

„Nevypadám stejně jako ve čtrnácti nebo patnácti a zaplať pánbůh za to. To by bylo asi i divný, kdybych vypadala furt stejně. Jsem ráda, že je to pořád lepší a lepší. To, že mají lidi potřebu to řešit, je jen důkaz toho, že teď asi vypadám tak dobře, že tomu nemohou věřit,“ svěřila se nám Veronica, se kterou jsme se potkali na kosmetické akci.

Kdo by ale čekal, že se blogerka vylepšila za vidinou pracovních zakázek a popularity, ten je prý na omylu. „Já bych řekla, že co se týká pracovních nabídek, tak se to nikdy neodráželo od těchto věcí. Prsa jsou něco, co beru jako vylepšení, ale určitě ne jako velkou změnu osobnosti nebo něco, co se silně spojuje s mou prací.“

Sympatická Veronika má štěstí, že si k sobě našla přítele, kterému plastiky a silný make-up vůbec nevadí, právě naopak. „Mám partnera, kterému se tohle taky líbí, jinak by asi neměl partnerku, která se takhle výrazně líčí a je celkově výrazná. Pár tvoří se slovenským krasavcem, který si na Instagramu přezdívá Miki Goldy.

Zeptali jsme se mladé influencerky, zda jsou ňadra a přifouknuté rty posledním zásahem do těla, který hodlá podstoupit. „To nevím, nechte se překvapit,“ usmála se lišácky na závěr. ■