Lucie Bílá v Partičce Video: archiv FTV Prima

Do zábavní show Partička tentokrát přišel vzácný host. A to zpěvačka Lucie Bílá (53). Richard Genzer (52) dostal zapeklitý úkol poznat, koho zpěvačka předvádí.

Už minule měl problém rozpoznat v Jiřím Langmajerovi (53) porouchanou vířivku a u Lucie Bílé na tom nebyl o nic lépe. Lucie Bílá pro změnu předváděla krajtu.

Na Genzera se postupně vrhala a pokusila se ho uškrtit. Spíše to ale vypadalo jako něžné svádění, což se bavičovi náramně líbilo. Co by na to asi řekl urostlý přítel Lucie Bílé Radek Filipi?

„Podívej se mi do očí a ničeho se neboj. Je ti dobře? Tak pojď blíž,“ lákala Genzera Bílá. „Já nevím, co děláš, protože jsi strašně blízko a já blbě vidím na blízko,“ protestoval naoko bavič.

„Já jsem takový zvířátko,“ radila Slavice Genzerovi. Ten byl ale úplně mimo z toho, jak se kolem něj zpěvačka obtočila. Na vtipnou scénu ze čtvrteční Partičky se podívejte ve videu. ■