Takhle jí to sluší ve svatebním, ale přítel má smůlu. Třetí nejkrásnější Češka letošního roku poslala partnerovi jasný vzkaz

Karolína Kokešová Super.cz

2. Česká Vicemiss 2019 a známá blogerka Karolína Kokešová (23) má sice již více než dva roky přítele, ale do svatby se nehrne. Dokonce její partner, podnikatel David Snášel má jasné instrukce, že se o žádost o ruku nemá ani pokoušet. A to jí to přitom ve svatebních šatech moc sluší. To předvedla i na přehlídce na svatebním festivalu v Brně.

"Kdyby mě takto viděl, snad se mu to bude líbit, ale má smůlu. Zatím jsem hodně mladá na další kroky," řekla Super.cz Karolína. A co kdyby žádost o ruku přece jen přišla? "Nemyslím si, že bych řekla NE. On ale ví, že se mě na to nemá ptát, takže k tomu nedojde. Vše je v pořádku," usmívá se.

"Neznamená to, že bych ho měla méně ráda. Ale je mi 23 let, máme oba hodně práce, máme spoustu plánů. Je to strašně krásný, ale zůstanu u módních přehlídek. Alespoň si vyhlédnu ty pravé svatební šaty, které mi budou slušet a budou se mi líbit," vysvětluje.

Posunem ve vztahu ale bude společné sestěhování. "Žiju s kamarádkou, ale s přítelem budujeme nový byt. Trvá to trošku déle, než jsme očekávali. Stěhování bude nejdřív za rok, je s tím hodně práce," dodala Kokešová. ■