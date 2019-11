Spor o dceru před lety skončil rvačkou: Halle Berry obvinila bývalého z incestu, rasismu a psychického týrání

Halle Berry vedla nepěkný spor o dceru s bývalým partnerem Gabrielem Aubrym. Profimedia.cz

Je to osm let, co se oscarová Halle Berry (53) soudila o dceru Nahlu (11) s bývalým partnerem Gabrielem Aubrym (43). Spor to byl opravdu nehezký a plný emocí, jak se ukazuje i po letech. Portál Radar.com obdržel soudní dokumenty, podle kterých herečka Aubryho obvinila z řady ohavností.