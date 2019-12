S barvou vlasů přišly další změny: Z Vandy Jandy se stává moderátorka a hledá si bydlení. Přítele režiséra si k sobě nenastěhuje

Vanda přiznala, že vlohy k moderování má po tatínkovi. Super.cz

Slovenská návrhářka Vanda Janda si poprvé vyzkoušela roli moderátorky, a to na křtu kosmetických novinek youtuberky Anežky Chudlíkové alias Not So Funny Any. Překvapivě se jí podobné pracovní nabídky začaly kupit.