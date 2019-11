Dny dopravy zdarma a sleva až 56 % na kouzelné vánoční povlečení pro krásné sny!

Advent už téměř klepe na dveře a je čas myslet na sváteční výzdobu. Dolaďte si do vánoční atmosféry i ložnici se stylovým povlečením. Oblíbené motivy sobíků, vloček a stromečků v tradičním červeném i decentním šedém provedení dodají vašemu domovu to správné kouzlo a zpříjemní čekání na Vánoce. Až do středy máte navíc při nákupu nad 500 Kč dopravu zdarma! Akce platí do 20. listopadu nebo do vyprodání zásob.

Tradiční norský vzor Bavlněné povlečení s tradičním norským vzorem udělá z dlouhých zimních nocí váš nejoblíbenější čas v roce. Koho by trápilo mrazivé počasí, když se může zachumlat do pohodlného povlečení v oblíbeném a hravém severském designu? Příjemná 100% bavlna zajistí pohodlný spánek. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 399 Kč včetně DPH

Decentní oboustranná kombinace Uvelebte se v bavlněném povlečení s oboustranným motivem jelenů a užijte si tu správnou pohodu každý den. Decentní kombinace odstínů šedé a bílé skvěle doladí každý interiér. Povlečení je vyrobené z kvalitní 100% bavlny, která zaručí příjemné usínání. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 349 Kč včetně DPH

Roztomilý motiv sobíků Veselé flanelové povlečení se sobíky potěší každou hravou duši a navodí pravou vánoční pohodu. Červeno-bílá kombinace učaruje nejen dětem. Extra hřejivý a příjemně měkoučký bavlněný flanel vás zahřeje i v těch nejchladnějších nocích a vy se do své pohodlné postele budete vždy rádi vracet. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 349 Kč včetně DPH

Extra hřejivý flanel Zpříjemněte si nejen mrazivé noci s heboučkým oboustranným povlečením. Stylové flanelové povlečení s kouzelnými vánočními motivy v decentní kombinaci šedé a bílé vám zaručeně přinese tu správnou domácí pohodu. Jemný bavlněný flanel je díky typickému počesání krásně měkký a hřejivý, povlečení je tedy ideální pro chladné podzimní a zimní noci. Koupit nyní na 4home.cz za 499 Kč včetně DPH