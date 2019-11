Šperk, věčný dar

Již naši velmi vzdálení předci si kladli otázku, co darovat svým blízkým. Šperky jsou jedním z darů starých co lidstvo. Výtvory ke zkrášlení najdeme ve všech érách společnosti. Není tomu tak dlouho, co vědci objevili neandrtálské šperky staré 130 tisíc let. Když před třemi tisíci lety navštívila biblická královna ze Sáby Šalamouna, přivezla mu údajně darem 4,5 tuny zlata a samozřejmě i šperky.

Zlato Šperky můžou být z různých materiálů, když upustíme od pravěkých kostí, dostáváme se k drahým kovům, z kterých nejpoužívanější je určitě zlato. Zlato ve své čisté formě má 24 karátů, avšak z důvodů vhodnějších vlastností se míchá s jinými kovy, aby se stalo pevnějším, kujnějším, či dostalo odstín, který preferujeme. Povolené ryzosti v české republice jsou 18 kt. 750/1000, kde je sedmdesát pět procent zlata a zbytek jiné kovy a 14 kt. 585/1000, kde je obsah čistého zlata padesát osm a půl procenta. Zbytek však nemusí být obecné avšak i drahé kovy, jako například platina. Jedním z mistrů šperkařství, který umí vykouzlit snad největší paletu odstínů zlata je italská značka Annamaria Camilli, kterou můžete nalézt v nabídce Klenotnictví Altman. Florální vzory s lesklo – matnými efekty v osmi barvách zlata. Kromě tradičních barev bílé a žluté i v černé, šedé, čokoládové, kávově hnědé, meruňkové a béžové.

Diamanty Šperky, jak všichni víme, nejsou však pouze z drahého kovu, ale i bývají doplněny drahými kameny. Jedním z nejvíce ceněných je už po dlouhá staletí diamant. Tento kámen nevyšší tvrdosti Mohsovy stupnice v přírodní formě můžeme nalézt v různých odstínech, z čehož některé jsou více a některé méně ceněné. Nejoblíbenější jsou bílé diamanty různých tvarů. Kvalitu diamantu ovlivňuje odstín barvy, přesné provedení výbrusu, aby světlo jím procházející vytvářelo co nejkrásnější efekt barevných odlesků barvy duhy a čistota kamene, která se rozlišuje počtem miniaturních nečistot, které se dostaly do kamene v době jeho tvorby. Abyste si byli jisti, že kupujete pravý diamant a věděli vše o jeho vlastnostech a kvalitě vystavují se ke kamenům, či šperkům certifikáty. Klenotnictví Altman, česká firma, která je již více než sedmadvacet let na našem trhu, prodává jak samotné investiční diamanty, tak i diamantové šperky vždy s certifikátem pravosti, abyste si mohli být jisti správností vaší koupě.

Drahé kameny Kromě diamantů se však firma Altman zabývá i prodejem jiných drahých kamenů. Další v pořadí na již zmiňované stupnici tvrdosti jsou takzvané korundy, kam řadíme safíry a rubíny. I zde se kameny rozlišují dle stejných vlastností jako diamanty. Některé větší rubíny ohnivě rudých barev zářivého lesku mohou hodnotu i diamanty přesáhnout. Naproti tomu kombinace chladných odstínů modrého safíru s bílými diamanty patří zase mezi jedny z nejvyhledávanějších variant šperků. Kdo by však odolal i dalšímu z královských kamenů, kteří měli v oblibě již starověcí faraóni, smaragdu? Jeho I honosná zeleň patří již dlouhá léta k vrcholům elegance a letos se řadí mezi nejmódnější barvy. A důležité je, že od firmy Altman obdržíte na každý pravý kámen patřičný certifikát.

Topaz Tento drahý kámen dostal své jméno dle ostrůvku v Rudém moři. Kámen může mít různé barvy od bílé, zlatavé, fialkové ale i nazelenalé. Jedním z nejoblíbenějších a nejžádanějších odstínů je však světle modrý. Krásně sytá modř, připomínající hladiny exotických moří. Firma Altman nabízí topazy zasazené jak do prstenů, tak do přívěšků, či náušnic, povětšinou kombinovanými s diamanty.