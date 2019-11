Silikonka Lela mu pofouká bebí: Poražený Karlos Vémola ukázal drsné foto z operačního sálu

Karlos Vémola je po operaci. Foto: Instagram K. Vémola

Hned po prohře byl Karlos naprosto zničený, ale už teď vyhlíží světlejší zítřky. Vémola na Instagramu sdílel fotku přímo z operačního sálu. A kromě zápasení už teď myslí na dceru, kterou mu brzy porodí jeho silikonová přítelkyně Lele Ceterová.

„Trošku jsem se odmlčel, potřeboval jsem regenerovat. Je to jako hnusný dejà-vu. Před 4 lety jsem prohrál a pár dní na to jsem se probudil na operačním sále a neměl jedinej důvod zápasit dál. Teď ty důvody mám. Narodí se mi malinká Lili, které nechci ukázat, že jsem se vzdal. Mám v zádech tisíce fanoušků, kteří ve mně věří, motivují mě a ženou mě vpřed, a hlavně jsem mnohem lepší fighter než to, co jsem mohl předvést v sobotu,“ nechal se slyšet Vémola, kterému už teď nechybí obrovská motivace.

„Můj letitý sen je možná pryč, ale ta touha přijít si zpět pro všechno, co mi sebral, mě zvedá z nemocničního lůžka směr gym už dnes,“ dodal bojovně Vémola. ■